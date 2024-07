Un nuovo parco urbano a Novaglie: sarà pronto per il prossimo autunno.

Un nuovo parco urbano a Novaglie pronto per il prossimo autunno: una iniziativa che risponde ad una esigenza sentita da tempo dal quartiere. Infatti grazie all’intervento di un privato, entro l’autunno sarà completa sistemazione di un’area verde comunale in via della Pineta a Novaglie in Circoscrizione 8.

Si tratta di uno spazio di 3 mila metri quadri in stato di abbandono che sarà riconvertito a parco pubblico. L’opera, di cui si farà carico la Società Sitta s.r.l., è stata approvata dalla giunta su proposta dell’assessore ai Giardini Federico Benini.

“Una proficua collaborazione fra Circoscrizione, privato cittadino e Comune di Verona – sottolinea Benini –, che ci consente di intervenire su un’area comunale non utilizzata per riqualificarla e renderla fruibile come parco dalla comunità. Per amplificare il valore dell’opera, l’amministrazione ha stanziato ulteriori 60 mila euro per la creazione, all’interno del nuovo parco, di un percorso benessere con giochi”.

“Il parco di Novaglie – spiega la presidente della Circoscrizione 8^ Claudia Annechini – nasce da una parte dalla volontà dei cittadini di recuperare uno spazio, quello della ex Baita degli alpini, andato in disuso ed abbandono. Dall’altra quella di avere come scuole, genitori, bambini e bambine uno spazio che potesse essere si sfogo e ampio respiro per due istituti che non hanno un vero e proprio spazio a verde”.

“Finalmente anche Novaglie avrà il suo spazio verde dove fare giocare i bambini e riposare all’ombra nelle giornate estive – spiega il consigliere circoscrizionale Marco Guglielmi, che ha captato le segnalazioni dei cittadini stimolando l’avvio dell’intervento –. Un nuovo parco che servirà anche alla scuola come spazio verde e laboratorio”.