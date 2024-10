A Verona sud 3.600 piante nella nuova area verde.

Nuovo bosco a Verona sud con 3.600 piante e arbusti. Nell’area tra via Gelmetto, Strada delle Trincee e delle Ferriere sta per essere completata la nuova vasta area boscata, oltre 3600 nuove piante tra alberi di prima e seconda grandezza e arbusti tra la zona industriale di Verona sud e Cadidavid.

L’intervento, in gran parte già realizzato, interessa una superficie complessiva di circa 25 mila metri quadrati e si inserisce tra le opere compensative previste nel progetto di recupero del compendio privato delle ex fonderie. Tra queste anche la realizzazione di due piste ciclabili in via Gelmetto, per fare spazio alle quali è necessario l’abbattimento di una decina di alberi presenti sulla strada.

Le specie scelte per l’area boscata vanno dalla farnia all’acero campestre, dal pioppo bianco al frassino meridionale; tra gli arbusti ci sono il nocciolo, il biancospino, il ciliegio canino, il prugnolo.