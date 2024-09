“Nico nel Cuore”, a Montorio va in scena la Champions League dei pulcini

A Montorio il torneo per pulcini del calcio “Nico nel Cuore”, dedicato a Nicola Invento.

E’ considerato la Champions League della categoria Pulcini, vi hanno partecipato bambini diventati poi campioni del calcio come Paolo Maldini, Federico Bonazzoli e Michele di Gregorio: è il torneo Nico nel Cuore, appuntamento internazionale che da 18 anni accoglie i ‘pulcini’ del calcio in una due giorni di sport, festa e solidarietà.

L’appuntamento è per sabato 14 e domenica 16 settembre al centro sportivo di Montorio, è qui che si contenderanno il trofeo quattordici tra le società di calcio più prestigiose d’Europa e, per la prima volta, anche extra Europa, provenienti dai principali club italiani e stranieri: oltre al Montorio che gioca in casa ci saranno i pulcini di Atlético de Madrid, Chelsea, Milan, Hellas Verona, Juventus, Virtus Verona, Inter e Atalanta, il Villafranca che torna a far parte del Torneo. E poi ci sono i debutti importanti, dai “balcani” croati dell’HNK Gorica; dalla Cina i Chinese FB Boy, i francesi del Paris Saint-Germain e i lusitani del Porto

Il memorial dedicato a Nicola Invento, scomparso prematuramente e grande appassionato di calcio e riservato alla categoria Pulcini ha un’anima solidale: i ricavati, infatti, saranno devoluti in beneficienza per sostenere il progetto Mato Grosso, in particolare le popolazioni peruviane, e l’associazione montoriese “L’idea del Mamo” che si occupa di sensibilizzare alla donazione del midollo osseo.

“Amicizia e solidarietà”.

“L’amministrazione è a fianco di questa iniziativa per i grandi valori che trasmette legati allo sport e non solo e che vanno dalla sana competizione all’amicizia e alla solidarietà”, ha detto l’assessore alle Relazioni con il territorio Italo Sandrini.

“Arrivare all’edizione numero 18 è un piccolo grande miracolo – ha detto il presidente dell’associazione Nico nel Cuore Andrea Toffali-. Possiamo dire con orgoglio che abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati: realizzare un evento per ricordare l’amico Nicola, far divertire i ragazzi attraverso lo sport e fare beneficenza”.

Il fischio di inizio del torneo sarà sabato pomeriggio, domenica mattina le prime finali per arrivare alle premiazioni alle 17 circa. Durante tutto il torneo saranno in funzioni stand enogastronomici e la musica accompagnerà le partite fino alla sera. Presenti alla presentazione anche il presidente del Montorio FC Lorenzo Peroni e Cristina Sinigaglia, moglie di Nicola Invento.