I negozi spariscono dal centro storico di Verona. Ma sono sempre di più alberghi, bar e ristoranti

A Verona “spariti” dal centro circa 150 negozi al dettaglio dal 2012 al 2024, pari al 23,3 per cento. Aumentano alberghi e ristoranti.

Verona è al 61mo posto nella graduatoria dei Comuni italiani (in tutto poco meno di 8mila) che hanno perso il maggior numero di negozi al dettaglio tra il 2012 e il 2024, con un calo del 23,3%. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio della demografia d’impresa nelle città italiane e nei centri storici realizzato dall’Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne aggiornati a giugno dello scorso anno. Si tratta di una ricerca sull’evoluzione delle attività commerciali, dell’alloggio e della ristorazione, nelle città italiane negli ultimi 12 anni.

Nel comune capoluogo, per il commercio al dettaglio fuori dal centro storico, a giugno 2024 operavano 1.209 imprese contro le 1.486 del 2019 e le 1.648 del 2012. In centro storico, sempre a giugno 2024, le aziende erano 565 contro le 635 del 2018 e le 713 del 2012.

Continua, di contro, l’ascesa dell’aggregato alberghi, bar, ristoranti: fuori dal centro, a giugno dello scorso anno, c’erano 1.054 aziende attive contro le 1.040 del 2019 e le 907 del 2012. Trend analogo in centro: 682 a giugno 2024, contro le 667 del 2019 e le 553 nel 2012.

“Si accentua la desertificazione del centro”.

“Il boom dell’inflazione, il calo dei consumi, gli affitti elevati, la difficoltà di trovare personale, l’esplosione del commercio online si fanno sentire e depauperano il tessuto commerciale”, commenta il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena. “In questo difficile contesto, il terziario prosegue la sua evoluzione con meno insediamenti del commercio tradizionale e più servizi, a dimostrazione, comunque di vitalità e reattività. Occorre sostenere le attività di vicinato e il progetto Cities di Confcommercio nazionale punta a riqualificare le economie urbane con il contributo di istituzioni e imprese”.

“La desertificazione del centro ma anche delle periferie si va accentuando – la considerazione del direttore generale Nicola Dal Dosso – minaccia vivibilità, sicurezza e coesione sociale delle nostre città. Servono politiche per accrescere l’attrattività, l’accessibilità e la sicurezza della città perché i negozi sono sinonimo di socialità e vitalità: Confcommercio è pronta a fare la sua parte nel confronto di idee e nella progettualità con l’amministrazione comunale”.

In Veneto.

A livello regionale i dati sullo stato di salute di commercio, alberghi e pubblici esercizi, calcolati sulle città capoluogo di provincia e aggiornati al 31 dicembre 2024, sono in linea con quelli nazionali: per quanto riguarda il commercio al dettaglio, dal 2012 a oggi sono venute meno 907 imprese nei centri storici e 1.643 fuori dai centri storici; trend che si conferma anche se il raffronto è quinquennale, con meno 396 e meno 849 sul 2019. Analoga la situazione generale per gli alberghi, i bar e i ristoranti: nel raffronto con il 2012, sono sparite 274 attività nei centri storici e 126 fuori dai centri storici; in quello con il 2019 sono rispettivamente meno 81 e meno 41″.

Nel settore del commercio al dettaglio, in Veneto, crescono solo le imprese relative ad applicazioni informatiche e per telecomunicazioni in negozi specializzati; le farmacie; il commercio al dettaglio fuori da negozi, banchi e mercati. Scendono, invece: gli esercizi non specializzati; i prodotti alimentari e bevande; i tabacchi, i distributori di carburante; i prodotti per uso domestico in esercizi specializzati; gli articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati; altri prodotti in esercizi specializzati; il commercio al dettaglio ambulante. Quanto alla parte ricettiva e dei pubblici esercizi, aumentano i servizi di alloggio (chiaro effetto del boom degli affitti brevi), stabili sono gli hotel, crescono i ristoranti, scendono i bar.