Trovata un’altra bomba nel cantiere della Tav: è la terza in quattro mesi

Una nuova bomba della seconda guerra mondiale trovata nel cantiere Tav di Montebello: è la terza in pochi mesi.

Una nuova bomba risalente alla seconda guerra mondiale è stata rinvenuta nel cantiere dell’alta velocità ferroviaria a Montebello Vicentino. Si tratta del terzo ordigno scoperto in soli quattro mesi e del quarto negli ultimi tre anni, confermando la delicatezza della zona sotto il profilo del rischio bellico inesploso.

Il ritrovamento comporterà un nuovo “bomba day”, il terzo dopo quelli già organizzati a marzo e dicembre. Le operazioni di disinnesco prevederanno anche questa volta, con tutta probabilità, l’evacuazione dei 100 residenti, l’interruzione della linea ferroviaria tra Vicenza e Verona e la chiusura dell’autostrada A4.

Per definire le operazioni di bonifica, lunedì 24 è previsto un vertice in Prefettura, durante il quale verrà stabilita la data dell’intervento. Le autorità locali stanno già predisponendo il piano per garantire la sicurezza della popolazione e il minimo impatto sulla viabilità.