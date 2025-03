Bomba Day domenica: autostrada A4 chiusa e treni sospesi tra Verona e Vicenza

Bomba day: treni sospesi tra Verona e Vicenza, chiusa l’autostrada A4 per la rimozione di un ordigno bellico.

Si preannuncia un fine settimana di disagi per chi deve viaggiare tra Verona e Vicenza: treni sospesi e chiusa la A4 per la rimozione di un ordigno bellico. Da sabato a lunedì, infatti, il traffico ferroviario e autostradale subirà importanti modifiche a causa di lavori sulla linea ferroviaria dell’alta velocità e per un’operazione di rimozione di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Nella giornata di domenica 9 marzo il personale militare del Comando 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “Folgore” di Legnago, svolgerà le operazioni di neutralizzazione, trasporto e distruzione della bomba d’aereo della seconda guerra mondiale rinvenuta lo scorso 20 gennaio nel Comune di Montebello Vicentino, Contrada Ronchi, all’interno del cantiere per la realizzazione del progetto ferroviario alta capacità/alta velocità Verona-Padova, 1° lotto funzionale Verona-bivio Vicenza.

A partire dalle ore 7:30 sarà prevista l’evacuazione della popolazione insistente nel territorio del Comune di Montebello Vicentino per un raggio di sicurezza di 468 metri dal punto di rinvenimento del manufatto, con interdizione della circolazione autostradale, stradale, ferroviaria e aerea.

Stop ai treni tra Verona e Vicenza.

A partire dalle 13:00 di sabato e fino alle 5:00 di lunedì, i treni tra Verona Porta Nuova e Vicenza saranno sospesi per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale. In alternativa, saranno attivati autobus sostitutivi con tempi di percorrenza maggiori.

Domenica mattina chiusa anche l’A4.

Domenica 10 marzo sarà inoltre una giornata particolarmente complessa per chi viaggia in auto. Per garantire la sicurezza delle operazioni di disinnesco della bomba, il tratto autostradale tra i caselli di Montebello Vicentino e Soave verrà chiuso temporaneamente.