Musica e storie da raccontare con i TeleHarmonics a Corte Molon

Il 24 giugno concerto dei TeleHarmonics a Corte Molon.

Una serata tra parole, suoni e natura: martedì 24 giugno alle ore 20.30, nella suggestiva cornice di Corte Molon, i TeleHarmonics si esibiranno in un concerto che unisce talento, passione e storie da raccontare.

Cinque musicisti, uniti dall’amore per la musica e con alle spalle esperienze artistiche e professionali di rilievo, porteranno sul palco un repertorio che spazia da Neil Young ai Rem, passando per le poesie in musica di Fabrizio De André. Si tratta di Gregorio Zambrin, chitarra e voce, Carlo Pimazzoni, chitarra e voce, Alberto Miccoli al basso, Gianluca Ottaviano alle percussioni, Claudio Fiorini alle tastiere.

Il filo conduttore della serata sarà la natura, evocata nei brani attraverso elementi simbolici come acqua, fuoco, sole, luna e stelle. Ogni canzone sarà accompagnata da un breve aneddoto, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intima e coinvolgente.

Apericena a partire dalle 19.30. Ingresso libero. Una serata imperdibile per chi ama la buona musica e le atmosfere sincere.