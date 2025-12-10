Musica sacra e folk sudamericano in scena a Verona

Dopo il successo, “Misa Criolla” torna alla Fucina Machiavelli di Verona: l’incontro tra la chiesa e il folk.

Un viaggio tra spiritualità e folklore sudamericano: la “Misa Criolla” del compositore argentino Ariel Ramirez torna a Verona sul palco del Teatro Fucina Machiavelli. Dopo il successo dello scorso anno, l’opera, che unisce musica sacra, popolare e folklorica, sarà riproposta sabato 13 dicembre alle ore 19.

La Misa Criolla, composta nel 1963, è un’opera unica nel suo genere in cui i ritmi e la tradizione ispano-americana si intrecciano con i temi della tradizionale messa religiosa. Ramirez l’ha concepita come un’espressione di forme musicali puramente folkloriche, caratterizzate dall’uso di strumenti e ritmi tipici della tradizione popolare latino americana.

Protagonisti.

L’esecuzione vedrà in scena il tenore Gabriele Colombari e il Gruppo Vocale Bequadro diretto da Giuseppe Manzini. Ad accompagnarli sarà l’ensemble Fucina Harmonica, che si cimenterà nell’uso di strumenti tradizionali sudamericani come il charango e la quena.

L’opera è stata pensata per combinare la partecipazione popolare, evidente nei ritmi e nelle danze, con l’abilità di professionisti, includendo un coro polifonico e strumenti dominati da quei musicisti di strada specializzati che animavano le feste delle Ande e delle Pampe.

Conclusione a tema natalizio.

Il concerto si concluderà con l’oratorio “Navidad nuestra”. Questa sezione finale affronta le tematiche del Natale filtrate attraverso il racconto evangelico, ma con un forte legame con la tradizione popolare e i racconti apocrifi.