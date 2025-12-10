Natale a Soave: apre il “Christmas Park” con ruota panoramica

Eventi di Natale a Soave: apre il “Christmas Park” con tanto di ruota panoramica.

Soave si illumina per le feste con la magia dei presepi e il nuovo “Christmas Park”: ecco il Natale del borgo murato, incoronato nel 2022 come uno dei più belli d’Italia. La rassegna “Soave Paese dei Presepi” giunge alla sua 17esima edizione e, come da tradizione, trasforma il centro storico in un percorso espositivo a cielo aperto. Fino al 18 gennaio, decine di opere d’arte sacra, realizzate da associazioni, gruppi locali, parrocchie ed esercenti, decorano le vie e le vetrine, offrendo un itinerario suggestivo alla scoperta degli angoli più belli del borgo.

Mercatini e novità.

Oltre ai presepi diffusi per le strade, i visitatori potranno ammirare due mostre. Nella chiesa dei Padri Domenicani: esposizione di presepi tradizionali provenienti da tutta Italia. Nella chiesa di S.Rocco: Mostra dedicata ai “diorami”, piccole opere d’arte che utilizzano un sapiente gioco di prospettive.

La vera novità di quest’anno è il “Soave Christmas Park”. Per tutto il mese di dicembre e fino all’Epifania (6 gennaio), il Parco della Rimembranza (oltre 3mila metri quadrati) diventa un’area ricca di divertimento.

A dominare il panorama è la grande ruota panoramica, installata per regalare ai visitatori una vista mozzafiato dall’alto sulle mura medievali e sul castello.

Per le famiglie, il parco offre anche mercatini natalizi, una pista da pattinaggio e un’area ristoro per sorseggiare bevande calde. Il divertimento dei più piccoli è assicurato dalle visite di Babbo Natale ogni fine settimana, pronto a raccogliere letterine e dispensare dolci. Il Christmas Park è aperto ogni fine settimana, compresa l’Epifania.