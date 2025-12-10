La ricetta per viaggiare negli Stati Uniti a basso costo e col massimo divertimento

Andare negli Stati Uniti è un sogno per tante persone, che spesso si scontra con la dura realtà rappresentata dai costi alti di un viaggio del genere. Sicuramente bisogna mettere qualcosa da parte per regalarsi un viaggio negli States, di certo non la classica meta da weekend. Tuttavia con una buona programmazione e muovendosi con anticipo, è possibile organizzare una vacanza low cost, dove spendere poco ma divertirsi ugualmente.



Per prima cosa è opportuno prenotare con largo anticipo, almeno 3-4 mesi prima della partenza, così da avere una scelta più ampia e conveniente di voli e alloggi. Ci sono siti comparatori di voli e di hotel che consentono di confrontare le tariffe in tempo reale, o che avvisano quando ci sono delle offerte allettanti. È inoltre consigliabile viaggiare in bassa stagione, quando i prezzi sono più calmierati. In genere i periodi più economici sono quelli compresi tra gennaio e marzo e tra settembre e ottobre. Sono invece da evitare periodi festivi come il Thanksgiving, il Natale, luglio o agosto.

Un’altra buona idea è quella di sottoscrivere un’assicurazione viaggio USA, per mettersi al riparo da qualsiasi imprevisto. Negli Stati Uniti, ad esempio, vige un sistema sanitario diverso dal nostro e senza le opportune coperture c’è il rischio di spendere cifre altissime nel malaugurato caso di infortunio o malattia. Sui siti delle principali agenzie di viaggio, come Imaway, ci sono diverse soluzioni pensate proprio per i viaggi internazionali.

Per risparmiare sull’alloggio, si può pernottare in B&B o piccoli motel fuori dal centro, che spesso sono molto più economici. In alternativa si può prenotare su piattaforme di case in affitto o stanze private, che possono ridurre ulteriormente i costi, soprattutto per soggiorni lunghi. Altra opzione è l’home swapping, letteralmente scambio casa. È una forma di viaggio che permette di alloggiare gratuitamente in un’abitazione, in cambio dell’ospitalità nella propria casa.

Per risparmiare negli spostamenti, è invece consigliabile muoversi con i mezzi pubblici. Nelle grandi città, come New York, Chicago e Washington, le metropolitane funzionano molto bene. Il noleggio auto è una soluzione da prendere in considerazione solo quando necessario, ad esempio quando si soggiorna fuori dalle metropoli. Anche in questo caso la cosa migliore è prenotare con anticipo.

Capitolo cibo: dove mangiare? Gli Stati Uniti pullulano di fast food, che non sono particolarmente salutari e che in realtà non sono neanche così economici. La soluzione? I farmer’s market, cioè i mercati contadini, dove mangiare cibo fresco e senza spendere cifre eccessive.

Infine negli States ci sono tanti divertimenti e attrazioni a costo zero. A Washington ad esempio c’è lo Smithsonian, un complesso di musei completamente gratuiti. A New Orleans da non perdere il Mardi Gras, una festa popolare dove non bisogna pagare alcun biglietto per entrare. Altra visita imperdibile è quella al Niagara Falls State Park, gratuito tutto l’anno, dove godersi uno spettacolo della natura mozzafiato a costo zero.