Addio code: Verona trasforma i servizi comunali con un click

Prenotazioni, segnalazioni e atti online: Verona trasforma i servizi comunali con un click.

Verona a portata di click: 13 servizi comunali sbarcano online contro le code, gli orari d’ufficio restrittivi e le interminabili telefonate. Il Comune di Verona ha tagliato il traguardo di una significativa trasformazione digitale, portando online tredici servizi comunali fondamentali. Un progetto ambizioso, finanziato con oltre 1,2 milioni di euro nell’ambito del Pnrr (Misura 1.4.1), che sta ridefinendo il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.

La vera rivoluzione sta nel poter completare procedure complesse – da una semplice richiesta fino all’iscrizione di un figlio a scuola – direttamente da computer o smartphone, in qualsiasi momento del giorno e della notte.

Tredici chance.

Tra i tredici servizi attivati, tre in particolare si distinguono per il loro impatto trasversale sulla vita quotidiana. Eccoli. Prenotazione Appuntamenti. Il dirigente ICT e Transizione Digitale, Salvatore Cusumano, ha rivelato che solo nello scorso weekend sono state registrate quasi ottocento prenotazioni, confermando l’enorme domanda di un sistema garantito e senza attese.

Segnalazione Disservizi. Dalla buca in strada all’illuminazione guasta, i cittadini possono ora denunciare un problema sul territorio in pochi minuti, allegando foto e geolocalizzando il danno. La segnalazione arriva immediatamente all’ufficio competente e il cittadino ne può seguire lo stato, eliminando l’obbligo di snervanti telefonate.

Accesso agli Atti. La possibilità di avviare richieste di accesso ai documenti comunali direttamente online. A questi si aggiungono dieci servizi “verticali”, che spaziano dalla richiesta di permesso per passo carrabile al pagamento dell’IMU con generazione del modello F24, fino all’iscrizione a mensa e asilo nido.

Obiettivi raggiunti con meno della metà dei fondi.

La transizione digitale, secondo l’assessore all’Innovazione Jacopo Buffolo, non è solo una questione “tecnica”, ma una scelta politica che punta alla semplificazione. Un dato significativo emerso durante la presentazione sottolinea l’efficienza del progetto: “Per raggiungere gli obiettivi prefissati dal bando abbiamo utilizzato meno della metà dei fondi, 510mila euro,” ha affermato l’assessore Buffolo. “Questo ci permetterà di investire ancora e di migliorare altri servizi”.

L’efficienza ottenuta non si traduce solo in risparmio economico, “ma anche in un’esperienza utente notevolmente migliorata”. Come spiegato da Antonello De Berardinis, dirigente Comunicazione web e Urp: “I documenti ora si allegano digitalmente, le conferme arrivano via email e l’intero sistema è stato progettato per essere accessibile da qualsiasi dispositivo, rispettando gli standard europei”.

“Chi preferisce il contatto umano, – conclude De Berardinis -, può comunque prenotare un appuntamento garantito per recarsi in sede. Ma la strada verso la burocrazia zero è tracciata e passa dal digitale”.