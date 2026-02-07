Musica d’autore a San Michele: i Favolosi Cantautori con il Trio Hip. Offerta libera a favore dell’Associazione sindrome di down.

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21, in collaborazione con il Comune di Verona in Circoscrizione 6^, nell’Auditorium delle Scuole Giovanni XXIII in via Monte Bianco 14 a San Michele, l’Associazione culturale Musica Viva presenta la serata musicale “I Favolosi Cantautori”.

Protagonista dell’evento sarà il Trio Hip di Almiro Comucci, Ezio Scalamonti e Gabriele Franco e, che proporrà un viaggio nella grande canzone d’autore italiana con brani di De Gregori, Guccini, Paoli, Bennato e De André.

L’ingresso è gratuito, con offerta libera a favore dell’Associazione sindrome di down. È possibile prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 378 091 5692.