Lavori urgenti di Acque Veronesi in pieno centro a Verona

Acque Veronesi, lavori urgenti in centro a Verona per sostituzione di un collettore fognario.

Lavori urgenti di Acque Veronesi in centro a Verona: a partire da lunedì 9 febbraio, per la durata di 5 giorni, Acque Veronesi provvederà alla sostituzione di un collettore fognario danneggiato e alla realizzazione di un nuovo allacciamento acquedottistico in centro a Verona. Per tale motivo, nel periodo indicato, resteranno chiuse al traffico automobilistico largo Pescheria Vecchia e via Trota.

Durante l’intervento sarà comunque consentito il carico e scarico per le attività che ne avranno necessità, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori e secondo le indicazioni fornite dal personale presente in cantiere.

Saranno inoltre apportate deviazioni e modifiche alla viabilità nelle strade limitrofe per consentire il transito a residenti e possessori di permesso Ztl.