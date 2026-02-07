Ricercato 24enne trovato dalla polizia di Stato di Verona e arrestato al centro commerciale Adigeo.
Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 6 febbraio, nell’ambito degli ordinari servizi di controllo del territorio, la polizia di Stato di Verona ha rintracciato il destinatario di una custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Verona lo scorso 5 febbraio.
L’uomo, cittadino marocchino di ventiquattro anni, già noto alle forze dell’ordine per reati di diversa natura e irregolare sul territorio nazionale, è stato intercettato dagli agenti delle Volanti intorno alle 15.20, nei pressi del centro commerciale Adigeo.
Nel corso dell’identificazione, è subito emerso che in capo al giovane pendeva un’ordinanza di sostituzione della precedente misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia di Verona – più volte violata – con quella della custodia cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti sul suo conto, il ventiquattrenne è stato condotto presso la Casa circondariale di Montorio.