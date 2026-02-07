Monopattino investito a Verona, è in codice rosso all’ospedale.

Una persona in monopattino è stata investita nel primo pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, a Verona: l’incidente, secondo le prima informazioni, è avvenuto intorno alle 14.30 all’incorcio tra via Vigasio e via Genovesa. Non si conoscono al momento le cause dell’investimento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno trasportato la persona investita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi del caso e per ricostruire quanto accaduto, una pattuglia della polizia locale di Verona.

++ notizia in aggiornamento ++