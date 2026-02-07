Deve scontare due anni per rapina, arrestato in centro a Verona.

Deve scontare due anni per rapina, 51enne scovato e arrestato in pieno centro a Verona. Il 6 febbraio scorso i carabinieri della Stazione di Verona principale hanno arrestato un 51enne, italiano, in ottemperanza a mirato provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona.

Nel dettaglio, l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, pur non avendo una residenza fissa era solito dimorare e frequentare i punti di ritrovo del centro storico; proprio questa sua abitudine ha permesso ai carabinieri di individuarlo e trarlo in arresto.

Condotto presso gli uffici di via Salvo d’Acquisto, terminate le formalità di rito il 51enne è stato condotto dai militari la Casa circondariale di Montorio dovendo espiare la pena residua della reclusione di 2 anni per i reati di rapina, atti persecutori e ubriachezza abituale, tutti commessi nel 2025 a Verona, oltre al pagamento di circa 1.400 euro di multa.