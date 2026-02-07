Incendio all’impianto elettrico di un condominio a Verona.

Notte di paura per i residenti di un condominio di Verona a causa di un incendio all’impianto elettrico. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti alle 3 della scorsa notte, tra venerdì 6 e sabato 7, allertati dai residenti a causa del fumo che aveva invaso il vano scale di un condominio in via Santa Marta a Verona. A scopo preventivo gli inquilini hanno lasciato l’edificio mentre si svolgevano le operazioni di soccorso.

Le fiamme hanno interessato alcune parti di impianto elettrico. Ripristinate le condizioni di sicurezza, i condomini sono rientrati nelle proprie abitazioni.