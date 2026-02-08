Ritrovati sani e salvi i due ragazzi dispersi dalle parti del Ponte Tibetano in Val Sorda.

Il loro mancato rientro aveva fatto scattare l’allarme: due ragazzi che si erano avventurati dalle parti del sentiero del Ponte Tibetano, in Val Sorda, non davano più notizie. E’ successo intorno alle 18 di ieri, sabato 7 febbraio.

Subito si sono messi in moto i soccorsi. Mezzi dei carabinieri e del Soccorso alpino si sono messi alla ricerca dei due ragazzi, che alla fine sono stati fortunatamente ritrovati, sani e salvi. Per loto nessuna conseguenza, tanto che non è stato necessario nemmeno ricorrere alle cure ospedaliere.