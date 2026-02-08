Verona guida il mercato delle auto usate in Veneto. I modelli più richiesti e la spesa media.

Con i modelli nuovi sempre più cari, è Verona a guidare il mercato delle auto usate in Veneto. Il caro-prezzi delle auto nuove continua infatti a spingere verso il mercato dell’usato, sempre più percepito come una soluzione concreta per contenere i costi senza rinunciare a qualità, sicurezza e dotazioni moderne. I dati più recenti dell’Osservatorio AutoScout24 confermano un trend in crescita: nel 2025 in Veneto i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 258.139, segnando un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente (fonte ACI).

Un dato significativo, accompagnato anche da un calo dei prezzi medi delle vetture in vendita. Rispetto al 2024, infatti, in Veneto si registra una riduzione del 4,8%, con un prezzo medio che si attesta intorno ai 23.790 euro. Un contesto che rende l’usato sempre più attrattivo per famiglie e lavoratori.

Auto usate, Verona prima in Veneto per passaggi di proprietà.

A livello territoriale, Verona si conferma la provincia leader del mercato dell’auto usata in regione. Nel 2025 sono stati registrati 52.863 passaggi di proprietà netti, con una crescita dell’1,7% rispetto al 2024. Seguono Padova con 48.857 passaggi (+1,1%) e Vicenza con 46.847 (+0,9%).

Buone performance anche per Treviso, che segna 46.562 atti e una crescita del 2,6%, davanti a Venezia con 38.855 passaggi (+2,0%). Rovigo, pur con numeri più contenuti (13.169), si distingue per una delle crescite più dinamiche della regione (+3,6%), mentre Belluno chiude con 10.985 passaggi (+1,9%).

Diesel e benzina restano centrali, l’elettrico fatica.

Sul fronte delle alimentazioni, diesel e benzina continuano a dominare il mercato dell’usato in Veneto, rispettivamente con il 52,5% e il 27,6% delle preferenze. L’elettrico resta marginale, fermo al 2%, frenato soprattutto dai limiti di autonomia e dalle esigenze ancora non pienamente soddisfatte degli automobilisti. Più convincente la crescita dell’ibrido, che raggiunge una quota del 13,4%.

Tra i modelli più richiesti nel 2025 spicca la Volkswagen Golf, regina assoluta del mercato regionale. Limitando lo sguardo alle vetture a basse emissioni, l’Audi A6 si impone tra le ibride, mentre la Tesla Model 3 guida il segmento delle elettriche.

SUV in testa alle preferenze e budget in aumento.

Guardando alle intenzioni di acquisto a livello nazionale per il primo semestre 2026, emerge una netta preferenza per i brand tradizionali (92%), anche se cresce l’interesse verso i nuovi marchi, che raggiungono l’8%. I SUV dominano le scelte con il 59% delle preferenze, seguiti da berline (27%), station wagon (17%) e monovolume (13%). Più contenuto l’interesse per le city car (8%), mentre coupé e cabrio restano una nicchia (6%).

In aumento anche il budget destinato all’acquisto di un’auto usata, che raggiunge i 20mila euro, con una crescita dell’11% su base annua. Una spesa giustificata dalla crescente attenzione a sicurezza e comfort: il 76% degli acquirenti considera fondamentali i dispositivi di sicurezza, mentre restano molto richiesti il cambio automatico (49%), le dotazioni funzionali come keyless e tergicristalli automatici (48%) e i sistemi di infotainment (48%).