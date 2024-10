A Verona la musica viene dall’alto: ecco tutti i terrazzi del prossimo Balcoscenico.

La musica viene dall’alto: tutto pronto a Verona per Balconscenico l’evento musicale che dal 2020 anima i balconi di Verona con concerti dal vivo. Ideato da Tiziano Meglioranzi, presidente della Corporazione Esercenti del Centro Storico, questo format originale porta la musica direttamente nelle strade, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Per quattro giorni, il centro storico di Verona si trasforma in un grande palco all’aperto, dove giovani artisti si esibiscono dai balconi. È un’occasione imperdibile per vivere la musica in modo diverso, alzando lo sguardo verso il cielo e lasciandosi trasportare dalle note. L’evento, diretto da Marianna D’Ardes, è dalle 17 alle 19.

Ecco dove sono i balconi musicali.

Via Nizza, 5.

Via Leoni, 3.

Piazzetta XIV Novembre, 2.

Corso Portoni Borsari, 16.

Corso Santa Anastasia, 15.

Via Arche Scaligere, 6.

Piazza Bra.