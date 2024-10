Verona Sposi e Bridal Week si “sposano” in fiera.

Verona Sposi e Bridal Week si uniscono per creare una fiera innovativa dedicata al mondo del matrimonio. Verona Sposi, attiva dal 2007 e con due edizioni annuali dal 2012, ha recentemente collaborato con Bridal Week, un salone esclusivo per le coppie in procinto di sposarsi. Questa sinergia, che ha preso forma nell’edizione autunnale del 2019, mira a offrire un’esperienza unica sia per i visitatori che per gli espositori.

Durante i due giorni di fiera, la Verona Sposi Bridal Week si trasforma in una vetrina di eccellenza, presentando i migliori professionisti del settore wedding. Gli ospiti possono esplorare tantissimi servizi e prodotti. Dagli atelier di abiti da sposa e sposo, alle location da sogno. Passando per gioielleria, wedding planners, flower designers e fotografi.

La prossima edizione di Verona Sposi Bridal Week si terrà il 16 e 17 novembre 2024 a VeronaFiere – Palaexpo. L’evento sarà aperto al pubblico sabato e domenica, dalle 10 alle 18. L’occasione top per scoprire tutte le ultime novità nel mondo del wedding e incontrare i migliori professionisti del settore.