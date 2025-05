Due capolavori di Castelvecchio in viaggio verso Madrid

Due opere di Paolo Veronese dal Museo di Castelvecchio al Prado di Madrid.

Due tesori del Museo di Castelvecchio volano a Madrid in Spagna, per celebrare uno dei più grandi pittori del Rinascimento: Paolo Veronese. La Deposizione e la celebre Pala Bevilacqua-Lazise dell’artista, saranno infatti tra le opere protagoniste della grande mostra monografica dedicata all’artista veneto in programma al Museo del Prado di Madrid dal 27 maggio al 21 settembre 2025.

L’esposizione, curata dal direttore del Prado Miguel Falomir e dallo storico dell’arte Enrico Maria Dal Pozzolo dell’Università di Verona, presenterà complessivamente 120 opere, provenienti sia dalla collezione del museo madrileno che da importanti prestiti internazionali.

Tre i filoni tematici su cui si articola il percorso espositivo: il processo creativo del Veronese, la gestione della sua bottega e il ruolo delle sue opere come specchio delle aspirazioni delle élite veneziane. Un viaggio nel cuore della pittura rinascimentale che metterà in luce anche l’influenza dell’artista in Spagna, dove le sue opere furono apprezzate da sovrani e collezionisti.

La partecipazione del Museo di Castelvecchio rientra in un più ampio accordo di collaborazione con il Prado, finalizzato allo scambio di capolavori e alla realizzazione di progetti espositivi condivisi. Proprio in questo contesto, nel 2026 sarà il museo veronese ad accogliere una nuova mostra incentrata su Venere con cane e suonatore di organo di Tiziano, capolavoro delle collezioni storiche del Prado.