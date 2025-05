Fondazione Cortina a Verona: inizia il Roadshow Olimpico

Verona Incontra Milano Cortina 2026: sport, divertimento e valori al Roadshow di Fondazione Cortina.

Verona diventa per tre giorni la capitale dello sport per bambini, ragazzi e famiglie: da venerdì 23 a domenica 25 maggio, negli spazi della Fiera, arriva il Roadshow “sNOw DIFFERENCE EXPEDITION” di Fondazione Cortina. L’iniziativa si inserisce all’interno della Sport Expo Week, che ogni anno trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto.

Il Roadshow propone un percorso a tappe ispirato alle discipline olimpiche e paralimpiche invernali: sci alpino, curling, bob, skeleton, slittino, para sci alpino, para snowboard e wheelchair curling. È un’occasione per mettersi in gioco con prove fisiche e giochi educativi, pensati per promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i più giovani, ma anche per far conoscere i valori dello sport a tutta la famiglia.

Il momento clou è previsto sabato 24 maggio, con la presenza di due ospiti speciali: Mattia Gaspari, campione di skeleton e primo italiano a vincere una medaglia mondiale nella disciplina, e Anna Comarella, atleta della nazionale italiana di sci di fondo, già presente alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. Insieme a loro anche Tina e Milo, le mascotte ufficiali dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, e la creator veneta Sara Vicentini, che documenterà l’evento sui social.

Il tour, partito a settembre 2024, ha già coinvolto oltre 24.000 persone in tutto il Veneto e ha partecipato a eventi come la Venicemarathon, la Prosecco Cycling, la Padova Marathon e molte altre iniziative. Promosso dalla Regione del Veneto e realizzato in collaborazione con Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, il Roadshow continua il suo viaggio verso Cortina 2026 portando con sé sport, energia e inclusione.