Blitz degli animalisti al Giro d’Italia per i beagle della Aptuit

Blitz degli animalisti al passaggio del Giro d’Italia nel Veronese per i beagle della Aptuit.

Blitz dei militanti di centopercentoanimalisti nel veronese, al passaggio del Giro d’Italia: hanno esposto un enorme striscione in italiano e in inglese in località Belfiore.

Scopo dell’azione, sottolineano i manifestanti, è “utilizzare la visibilità data al Giro per tenere viva l’attenzione sulla sorte dei 1600 cuccioli di Beagle che rischiano di venir deportati nella struttura di Aptuit – Evotec di Verona”.

L’azione fa parte di una mobilitazione che va avanti da tempo, intensificata ora che si avvicina la data (10 giugno) in cui il Tar di Roma dovrebbe, dopo tre rinvii, esprimersi sul destino dei cuccioli.