Al Mura Festival una serata “Vrban” tutta da cantare e da ballare

Giovedì 3 luglio al Mura Festival serata “Vrban” da ballare da cantare con il duo veronese Giudi e Quani.

Il Mura Festival accende il suo giovedì sera con una nuova serata “Vrban”, l’appuntamento settimanale dedicato alla musica dal vivo e alle migliori vibrazioni della scena locale e nazionale. Giovedì 3 luglio, alle ore 21, sul palco dei Bastioni di San Bernardino arrivano Giudi e Quani, il duo veronese che da anni fa cantare e ballare la città e non solo.

Giuditta Cestari (testi, batteria, voce) e Francesco Quanilli (chitarra, voce), in arte Giudi e Quani, portano a Mura Festival un concentrato di energia, passione e rock. La band nasce nel 2016 con l’obiettivo di trasmettere emozioni sincere, sia su disco che dal vivo, con uno stile inconfondibile che unisce sonorità internazionali ispirate a band come The Black Keys, Royal Blood, Kasabian e White Stripes.

Una formazione essenziale – chitarra, batteria e due voci – per uno show diretto, potente e senza filtri, capace di adattarsi a ogni tipo di palco e pubblico.

Negli anni Giudi e Quani hanno partecipato a numerosi festival, tra cui il prestigioso Pistoia Blues 2023, confermandosi tra le proposte più interessanti della scena indipendente italiana.

Nel gennaio 2024 è uscito il loro ultimo album, “Out Of My Way”, otto tracce nate da un periodo di introspezione e trasformazione personale. Un disco che diventa un manifesto di rinascita e riscatto, un invito a rimettersi in cammino con coraggio.

Ad anticipare l’album, il singolo “Fool Yourself”, accompagnato da videoclip ufficiale, ha superato le 300 playlist radio e raggiunto oltre 10.000 stream sulle principali piattaforme digitali in appena quindici giorni. La serata “Vrban” del 3 luglio si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live e del rock più autentico, in una delle cornici più suggestive dell’estate veronese.