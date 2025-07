A Pescantina l’aperitivo si beve sospesi sull’Adige

Cin cin sull’Adige: “Aperitivo sotto le stelle” è sul ponte di Pescantina.

A Pescantina l’Adige al profumo di pesca, diventa un salotto all’aperto: dal 4 al 6 luglio, torna l’appuntamento “Aperitivo sul Ponte”, un invito a brindare mentre il sole si tuffa nel fiume.

Dalle 19 fino a mezzanotte, tra Bussolengo e Pescantina, il ponte si trasforma in un corridoio di luci, musica e sapori. Cocktail freschi, birre artigianali e un parterre di food truck capaci di accontentare ogni palato: gnocchi, specialità romane, fritti croccanti e un angolo di Emilia con gnocco fritto e piatti tradizionali.

A fare da colonna sonora, ogni sera un genere diverso: si parte con il revival anni ’90, si passa per i tormentoni più ballati e si chiude in bellezza con un concerto funky-blues dal vivo. Accanto ai sapori, ci saranno anche bancarelle di artigiani locali e un’area gioco per i più piccoli.

Un ponte che per tre notti smette di essere solo un passaggio tra due sponde e diventa un invito a stare insieme sotto le stelle. Un assaggio d’estate, con la dolcezza inconfondibile delle pesche Principesca a ricordare che qui la frutta è un vero simbolo di territorio.

“Aperitivo sul Ponte” fa da apripista alla storica Mostra delle Pesche.