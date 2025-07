Parapendio biposto precipita a Malcesine, proprio durante un violento temporale in zona: ferito in modo serio un uomo di 35 anni.

Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 luglio, quando un parapendio biposto è precipitato poco dopo il decollo dalla Colma di Malcesine, sul Monte Baldo. L’incidente è avvenuto attorno alle 18, in concomitanza con l’arrivo di un violento temporale nella zona.

Il Soccorso alpino di Verona è stato immediatamente allertato e tre squadre si sono messe in movimento, in attesa di capire se le condizioni meteo avrebbero permesso l’intervento degli elicotteri attivati da Verona e Brescia.

Il parapendio è caduto in un prato situato circa 30 metri più in basso rispetto al sentiero 16. Non erano inizialmente note le condizioni dei due occupanti. Solo durante una breve finestra di miglioramento del tempo, l’eliambulanza di Verona è riuscita a calare con il verricello il medico, l’infermiere e il tecnico di elisoccorso.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno constatato che uno dei due parapendisti era illeso. L’altro, un uomo straniero di 35 anni, ha riportato un grave politrauma nell’impatto. Dopo le prime cure sul posto, l’infortunato è stato recuperato e trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, grazie anche al supporto del tecnico di elisoccorso di Brescia, calato a sua volta con il verricello.

Le squadre del Soccorso alpino in avvicinamento sono state fatte rientrare una volta concluso l’intervento.