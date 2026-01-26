Mozart, Beethoven e Salieri: un trio d’autore al Ristori

Teatro Ristori, sipario sul Grande Classicismo: il pianoforte incontra i giganti della musica.
Venerdì 30 gennaio alle ore 20.30, il Teatro Ristori ospiterà “Grande Classicismo“, dove il pianoforte incontra i giganti della musica. Al centro della scena ci sarà la straordinaria sensibilità pianistica di Anna Kravtchenko. La pianista sarà affiancata dall’eccellenza de I Virtuosi Italiani, una delle compagini orchestrali più apprezzate nel panorama internazionale, guidati per l’occasione dal primo violino concertatore Alberto Martini.
Il programma: un dialogo tra geni.
Il concerto si preannuncia come una raffinata antologia del periodo classico. Il programma accosterà tre giganti della storia della musica: Mozart, Beethoven e Salieri. Questo intreccio compositivo permetterà di esplorare le diverse sfumature di un’epoca dorata, oscillando tra la grazia cristallina del genio di Salisburgo, la forza espressiva del maestro di Bonn e la maestria tecnica di Salieri.
I biglietti per la serata sono già disponibili per l’acquisto online attraverso i canali ufficiali de I Virtuosi Italiani.