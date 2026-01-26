Due uomini sono stati denunciati per furto: fermati dalla polizia locale in zona stazione, hanno tentato la fuga sulla Panda rubata.

Tentano la fuga sulla Panda rubata all’alt della polizia locale di Verona, ma vengono bloccati dopo un inseguimento. È successo nella serata di venerdì durante i controlli nella cosiddetta “zona rossa” cittadina.

Una pattuglia della polizia locale, impegnata in un servizio di vigilanza in zona piazzale XXV Aprile, zona stazione di Porta Nuova, ha notato una Fiat Panda con a bordo due uomini. Alla richiesta di fermarsi, l’auto non si è arrestata e, nonostante i lampeggianti accesi, è ripartita ad alta velocità. Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo in via Albere, dove il veicolo è stato bloccato.

Dagli accertamenti è emerso che l’auto era stata rubata poche ore prima. I due occupanti sono stati accompagnati al Comando di via del Pontiere per l’identificazione e successivamente messi a disposizione del pubblico ministero di turno.

I due uomini, cittadini stranieri con diversi precedenti alle spalle, sono stati denunciati per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale in concorso.