Il coraggio femminile sale sul palcoscenico del teatro Nuovo

La forza delle donne: al Teatro Nuovo storie vere raccontate dll’avvocata Cathy La Torre.

Teatro Nuovo, appuntamento con i diritti femminili: l’avvocata Cathy La Torre dà forza e visibilità alle donne che hanno lasciato il segno. Ci sono segni che il tempo non può cancellare, ma che il racconto ufficiale ha spesso scelto di ignorare. Per restituire voce a queste esistenze straordinarie, Cathy La Torre approda a Verona con il suo atteso spettacolo “Tutte le volte che le donne…”, in scena il prossimo 20 aprile alle ore 21 al Teatro Nuovo.

Restituire visibilità al coraggio.

Lo spettacolo, promosso da Aurora Eventi, si configura come un viaggio profondo e necessario attraverso storie vere di coraggio, ingegno e determinazione femminile. L’obiettivo di Cathy La Torre è rendere visibile ciò che per troppo tempo è rimasto nascosto nelle pieghe della storia, celebrando quelle donne che hanno lasciato un’impronta indelebile senza però trovare spazio nelle cronache dell’epoca.

Ironia e Forza: il linguaggio dei diritti.

La narrazione di La Torre si avvale di una cifra stilistica che mescola sapientemente l’ironia e la forza comunicativa. Attraverso questo equilibrio, lo show riesce a trattare temi complessi come i diritti e la giustizia sociale in modo coinvolgente e mai retorico. Lo spettacolo vanta la firma di Cathy La Torre insieme a Sarah Buono e Gabriele Scotti, per la regia di Bruno Fornasari.