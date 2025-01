Morto don Romani, ha fondato il centro Mazziano di Verona

Lutto a Verona: è morto don Domenico Romani, ha fondato il centro Mazziano.

Si è spento don Domenico Romani, il fondatore del Centro Mazziano di Verona: è morto ieri a 84 anni, proprio il giorno dell’Epifania, stroncato da un ictus. Il Centro è un’istituzione culturale e formativa di rilievo nel panorama cittadino e nazionale. Nato come luogo di incontro per lo studio e il confronto, il centro ha accolto nel tempo figure di spicco della politica, della cultura e della società civile, diventando un riferimento per il dialogo e la formazione.

Il Centro Mazziano, con il suo storico teatro di origini trecentesche, è stato anche sede di eventi culturali, spettacoli teatrali e concerti. Tra le personalità che hanno partecipato alle attività del centro si annoverano importanti nomi della scena intellettuale e politica italiana.

Oltre alla creazione del Centro Mazziano, nel 1965 Don Romani aveva dato vita alla Casa Editrice Mazziana, ampliando il suo contributo culturale con pubblicazioni di opere di carattere storico e formativo.