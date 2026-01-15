Addio Lorenza: il minuto di silenzio su tutti i campi di Verona

Il volley veronese piange Lorenza, la pallavolista morta a 19 anni: per lei un minuto di silenzio su tutti i campi.

Il volley veronese si ferma per Lorenza, un minuto di silenzio per l’ex atleta della Volley 88: il mondo della pallavolo scaligera si stringe in un abbraccio silenzioso. La Fipav Verona ha ufficialmente disposto che, su tutti i campi dei campionati territoriali fino a domenica 18 gennaio, venga osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio. Un atto dovuto, ma profondamente sentito, per onorare la memoria di Lorenza Bridi, scomparsa a soli 19 anni.

Una giovane vita spezzata sulla strada.

Lorenza non era solo un’ex atleta della Volley 88 di Pescantina. Era una ragazza solare, studentessa universitaria e promessa del volley locale che aveva militato a lungo nelle fila della società rossoblù.

La sua vita si è interrotta bruscamente a causa di un tragico incidente stradale avvenuto pochi giorni fa. Lorenza si trovava a bordo del suo scooter quando si è scontrata con un camion.