Ex Provolo, via alle ruspe: addio allo skyline del Chievo

Addio al gigante di cemento: parte il cantiere per il nuovo polo scolastico “Ex Provolo” del Chievo.
Chievo, nuova vita all’ex Provolo: al via le operazioni di demolizione del mastodontico edificio di sette piani, che dal 2017 versava in stato di abbandono. Al suo posto, la cooperativa Cultura e Valori realizzerà una struttura moderna, sostenibile e alta solo due piani, destinata a ospitare un polo scolastico completo: dal nido alla scuola secondaria di primo grado.
Una scuola aperta al quartiere.
Il progetto non si limita alla didattica. Grazie a una convenzione con il Comune, l’area diventerà una risorsa per l’intera Circoscrizione 3. Nei momenti extra-scolastici, i cittadini potranno usufruire di 37 posti auto e di nuove piastre sportive per il basket e la pallavolo, realizzate con pavimentazione drenante.
Verde e storia: il recupero di Villa Bottagisio.
L’intervento mira a riqualificare anche l’estetica storica del comparto. Verrà restaurato il muro di cinta di Villa Bottagisio, riaperto l’antico accesso pedonale di via Aeroporto Berardi e ripristinato lo storico viale alberato con esemplari di Ginkgo Biloba.