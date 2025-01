Molestava le alunne, condannato prof di Verona

Molestava le alunne, condannato definitivamente il prof di Verona.

È dietro le sbarre il prof di Verona che molestava le alunne: l’ex insegnante di educazione fisica, ora in pensione, è stato condannato definitivamente per molestie ai danni di alcune studentesse. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza, respingendo i ricorsi presentati dall’uomo.

Il caso riguarda episodi avvenuti nel 2021, per i quali due ragazze minorenni, sorelle di 12 e 13 anni, avevano denunciato il docente. Secondo l’accusa, l’insegnante avrebbe avuto comportamenti inadeguati nei loro confronti durante le ore di lezione. L’uomo è attualmente in carcere, dove si trova dal 6 dicembre 2023, per scontare una pena di due anni e mezzo.

Questa non è la prima condanna per l’ex docente: in passato, era già stato giudicato colpevole per fatti simili avvenuti tra il 2018 e il 2019, coinvolgendo altre studentesse.

L’uomo ha sempre negato ogni accusa, sostenendo che le denunce fossero interpretazioni errate dei suoi gesti. Ma i giudici hanno respinto le sue tesi difensive. La sentenza prevede inoltre un risarcimento di 10 mila euro per le vittime e il divieto di stare in contatto con minorenni una volta scontata la pena.