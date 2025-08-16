Intervento concluso, il cedro di piazza Bra adesso è definitivamente salvo.

Il cedro di piazza Bra è salvo: si è concluso alla vigilia di Ferragosto il delicato intervento di messa in sicurezza definitiva del maestoso Cedrus libani, alto quasi 20 metri, dal peso di 16 tonnellate e con oltre 150 anni di storia.

“Grazie al lavoro di Amia, del Comune di Verona e della Soprintendenza – sottolinea l’assessore Federico Benini – il simbolo verde della piazza è ora ancorato a terra in tre punti, pronto a resistere ancora a lungo”. L’albero è ora ancorato a terra in tre punti grazie al progetto di tutela, realizzato sotto la stretta supervisione della Soprintendenza. I tre punti di ancoraggio a terra sono tenuti insieme da un sistema di 20 pali (rispettivamente 9, 5 e 6) interrati a una profondità di circa 4 metri e con una base di calcestruzzo per una maggior tenuta complessiva. Da ciascuno dei tre punti, parte il cavo d’acciaio fissato all’albero con dei fascioni. Questi, insieme alle funi d’acciaio, sono gli elementi che rimangono visibili mentre il resto è interrato e coperto

“La prossima settimana – aggiunge Benini – il cordolo protettivo sarà ulteriormente stretto e coinciderà con il perimetro dell’aiuola, per permettere all’interno le operazioni di ripristino di terreno e manto erboso. Sarà posizionato inoltre un pannello informativo che racconterà la storia del Cedro e la corsa contro il tempo per la sua messa in sicurezza: bacheca informativa tradotta anche in inglese che ha l’obiettivo di illustrare – anche tramite un video scaricabile attraverso qrcode – le fasi del progetto”.