Oltre 250 assunzioni in vista per l’Ulss 9 Scaligera, tra medici e professionisti della sanità: ecco tutte le figure richieste.

Prosegue anche nel periodo di Ferragosto il piano delle assunzioni di medici e professionisti del comparto sanitario da parte dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, per far fronte al turn over legato alle cessazioni di lavoro, oltre che per rafforzare il regolare funzionamento di Unità operative e servizi.

Firmate tra i mesi di giugno e agosto dal direttore generale dell’Ulss 9 Scaligera, Patrizia Benini, le delibere per l’assunzione di 13 Dirigenti medici, 5 Dirigenti veterinari, uno Psicologo, un Farmacista e un Dirigente delle Professioni Sanitarie, già in servizio. Sono già stati reclutati e prenderanno servizio entro fine anno ulteriori 26 medici, 2 veterinari e 1 dirigente psicologo.

A questi si aggiunge la copertura dei ruoli di direttore della UOC Chirurgia e della UOC Urologia di Villafranca, del direttore della UOC Anatomia Patologica di San Bonifacio, della UOC Spisal.

Già completate invece le assunzioni di 85 Infermieri per concorso a cui si aggiungono i 41 per mobilità volontaria esterna che hanno partecipato al bando pubblicato da Azienda Zero rivolto a personale infermieristico dipendente di aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale del Veneto, per un totale di 126 arrivi. Inoltre sono perfezionate le procedure di assunzione di 35 OSS, 9 Tecnici della Prevenzione, 12 Tecnici di Radiologia, 8 Assistenti Sanitari, 2 Logopedisti, 2 Terapisti Occupazionali, 3 Terapisti della Riabilitazione Psichiatrica, 1 Tecnico Neuropsicomotricista, 1 Igienista dentale. In avvio anche le chiamate per alcune posizioni di assistente sociale, nelle more del previsto riordino territoriale.

La mobilità interna.

I nuovi professionisti che entrano a far parte dell’Ulss 9 consentiranno anche alcune mobilità interne del personale già assunto, in modo da riscontrare positivamente le richieste dei dipendenti di poter avere diverse collocazioni per poter sperimentare altri ambienti professionali o poter valorizzare alcune competenze nel frattempo maturate con i numerosi percorsi formativi post laurea in essere o per poter soddisfare esigenze personali.

L’arrivo di nuovo personale permette di rafforzare gli organici in servizio, consentendo inoltre di contenere le possibili difficoltà tipiche del periodo estivo, dove improvvise assenze concomitanti alla friuzione delle ferie possono incidere sulla prevista programmazione del lavoro.

In Ulss 9, fa sapere la stessa azienda, il personale è stato richiamato in servizio solo nei casi di emergenza e di assenze improvvise, così come si è ricorso all’assegnazione di turni di 12 ore solamente nelle realtà con organici contenuti e formati da persone specificatamente qualificate che possono essere sostituite solo da personale parimenti competente.