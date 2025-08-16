Incidente in autostrada A4, coinvolto anche un bus: disagi e lunghe code in direzione Milano.

Un incidente lungo l’autostrada A4 ha causato disagi per gli automobilisti e lunghe code nella mattinata di oggi, sabato 16 agosto. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Sirmione e Desenzano, in direzione ovest, e ha coinvolto diversi mezzi, tra i quali anche un bus con a bordo una decina di persone.

Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso. Inevitabili le code, che in direzione Milano hanno raggiunto e superato i cinque chilometri.