Vaccini, il ministro Schillaci revoca tutti i membri della commissione

Commissione vaccini, dopo le polemiche il ministro Schillaci revoca tutti i membri, tra i quali il veronese Paolo Bellavite.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato il decreto che revoca la nomina di tutti i membri del Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni (Nitag). La decisione arriva dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi a seguito delle contestazioni sulla composizione dell’organismo.

A sollevare il caso era stata Francesca Russo, dirigente del Dipartimento prevenzione della Regione Veneto, che aveva rifiutato la nomina per la presenza di due medici noti per le loro posizioni critiche nei confronti dei vaccini: il veronese Paolo Bellavite e il pediatra toscano Eugenio Serravalle.

Il provvedimento di Schillaci azzera dunque il Nitag e apre la strada a una nuova composizione del gruppo, chiamato a fornire supporto scientifico sulle politiche vaccinali nazionali.