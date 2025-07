La ministra dell’Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato oggi Aptuit, accompagnata da Flavio Tosi e Paola Boscaini.

Dopo essere stata ai cantieri del nuovi studentati di Verona, la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha visitato ieri, lunedì 14, anche Aptuit, l’azienda specializzata in servizi per la scoperta e lo sviluppo di farmaci innovativi in oncologia, neuropsichiatria, e malattie rare che fa parte del gruppo Evotec SE, società quotata alla borsa tedesca e al Nasdaq. Lo stabilimento di Verona attualmente occupa circa 900 addetti – di cui 600 ricercatori – provenienti da oltre 20 paesi diversi operanti in una sede con circa 50.000 m2 di laboratori.

La visita del ministro Bernini, a cui ha partecipato anche il parlamentare europeo ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi e il deputato Paola Boscaini, entrambi di Forza Italia, è stata un’occasione di confronto sui principali aspetti dello sviluppo di nuovi farmaci in Italia e sulle possibili sinergie per potenziare il tech transfer biomedico nel nostro Paese, nonché un importante momento di riflessione sul rientro dei cervelli e sugli incentivi alla ricerca.

“Sono onorata che il ministro Bernini abbia voluto visitare il nostro centro di ricerca, dove siamo in grado di trasformare promettenti scoperte scientifiche in nuovi farmaci, grazie alla compresenza di tutte le competenze scientifiche necessarie a sviluppare una terapia farmacologica dalla scoperta del meccanismo d’azione biologico, alla sintesi della molecola fino alla sperimentazione clinica. In Italia non esistono oggi altri soggetti industriali con la medesima tipologia ed ampiezza di offerta”, ha commentato Maria Pilla, amministratore delegato di Aptuit.