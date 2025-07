Il sindaco di Legnago Paolo Longhi parla di “ragazzi che entrano in chiesa durante le funzioni, in bici, e gridano bestemmie”.

Bestemmie in chiesa, durante le funzioni, rivolgendosi al parroco: dopo il terribile episodio del ragazzo aggredito per una sigaretta nell’area dello skate park, il sindaco di Legnago Paolo Longhi denuncia quella che lui stesso definisce una “moda inquietante”.

“Una moda inquietante segnalatami da un parroco – scrive il primo cittadino -: ragazzi entrano in chiesa in bicicletta durante la funzione religiosa e urlano bestemmie rivolte al sacerdote. Un gesto di profonda inciviltà e disprezzo per ogni forma di convivenza”.

Episodi del genere sarebbero successi già più volte, negli ultimi mesi. Con bande di ragazzini che si scatenano su e giù per la scalinata della chiesa con la bici. “A Legnago non viviamo in una comunità abbandonata – aggiunge il sindaco Longhi -: abbiamo decine di associazioni sportive, culturali, ambientali che offrono occasioni di crescita e inclusione. Non è dunque l’assenza di alternative a giustificare certi comportamenti: qualcosa si è rotto – o non ha mai funzionato – e dobbiamo capire dove e perché”.