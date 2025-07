L’antico Padiglione ufficiali di Dolcè è al centro di un’iniziativa di valorizzazione promossa dall’Agenzia del Demanio.

L’antico Padiglione ufficiali di Dolcè si prepara a un nuovo futuro. L’edificio storico, risalente al 1884 e costruito dal Regno d’Italia per ospitare ufficiali e personale civile delle strutture militari della zona, è al centro di un’iniziativa di valorizzazione promossa dall’Agenzia del Demanio.

Abbandonato dal Ministero della Difesa dal 2007, l’immobile è oggi proposto in concessione agevolata agli enti del terzo settore, iscritti al Registro Unico Nazionale, che potranno presentare le proprie offerte entro le ore 12 dell’11 dicembre 2025. L’obiettivo è quello di recuperare e restituire alla collettività uno spazio dal forte valore storico e architettonico.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma nazionale dell’Agenzia del Demanio volto a rigenerare beni pubblici in disuso, coinvolgendo realtà attive nei settori sociale, culturale e turistico. Insieme al Padiglione Ufficiali di Dolcè, anche tre ex caselli ferroviari a Cortina d’Ampezzo (Verocai, Ospitale e Ruffredo) sono oggetto di bandi pubblici per concessioni temporanee.

Un’occasione, quella del Padiglione di Dolcè, per creare spazi di innovazione sociale e promuovere la rinascita del territorio attraverso il riuso intelligente del patrimonio pubblico.