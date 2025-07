Valdiporro celebra i “sbatui”: tutto pronto per la festa degli gnocchi

Lessinia in festa: a Valdiporro torna l’appetitosa sagra degli Gnocchi “sbatui” de malga

A Valdiporro, perla della Lessinia, è tutto pronto per la festa degli gnocchi di Malga “sbatui”, in programma dal 25 al 27 luglio. Tre giornate dove il protagonista sarà un piatto semplice, ma intriso di storia: gli “sbatui”, gnocchi rustici conditi con burro fuso e formaggio d’alpeggio, simbolo della cucina di queste montagne. Accanto ai profumi di malga, non mancheranno musica, balli e attività pensate per fare divertire grandi e piccoli.

Il programma.

Si parte venerdì 25 luglio con l’apertura degli stand gastronomici dalle 18.30, per poi lasciare spazio alle sonorità elettroniche di DJ Marco Dionigi, Marco Bellini e Pizeta.

Sabato 26 luglio, cena in piazza dalle 18.30 e poi si canta a squarciagola con Circomax, cover band dedicata agli 883. A seguire, la pista si riaccende con DJ Benny fino a notte fonda.

Domenica, 27 luglio, la festa inizia già a pranzo dalle 11.30 e continua fino a sera. Dalle 14.30 sul palco salirà la Gibierfest Band, che porterà un po’ di atmosfera bavarese tra le malghe. Gran finale in musica, ancora una volta, con il DJ set di Belfo Valdiporro. L’ingresso è gratuito.