“Manara”, il docufilm sul maestro del fumetto in anteprima a Verona

Domenica al Cinema Fiume di Verona, la proiezione del docufilm con Milo Manara in sala.

A Verona domenica 7 settembre alle ore 21, al Cinema Fiume l’anteprima del docu-film “Manara”: il maestro del fumetto sarà in sala. La pellicola è diretta da Valentina Zanella e prodotta dalla veronese K Plus Film, con il contributo della Regione Veneto e il sostegno della Veneto Film Commission.

In sala, per i saluti di apertura, saranno presenti lo stesso Milo Manara e la regista. Un incontro diretto con il pubblico per dare il via a una serie di proiezioni veronesi.

Lunedì 8 settembre al Cinema Kappadue.

al Cinema Kappadue. Martedì 9 e mercoledì 10 settembre al Cinema Pindemonte.

Dal Lido a Verona.

Il film è stato presentato in anteprima assoluta alle Gallerie dell’Accademia, durante la 82esima Mostra del Cinema di Venezia, dove è stato selezionato alle Giornate degli Autori nella sezione Confronti. L’uscita ufficiale nelle sale italiane è fissata per lunedì 8 settembre.

Un ritratto d’autore.

“Manara” ripercorre la carriera del maestro nato nel 1945: dall’incontro con Hugo Pratt, che segnò l’inizio di un percorso di sperimentazione artistica, al sodalizio con Federico Fellini, che portò il suo segno inconfondibile a dialogare con il cinema. Opere come Il Gioco hanno trasformato l’erotismo in linguaggio politico e di libertà, facendo di Manara un punto di riferimento culturale e generazionale.

Il documentario, realizzato in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista, non solo racconta la sua vita e il suo lavoro, ma raccoglie anche le testimonianze di colleghi, sodali e ammiratori che hanno condiviso con lui passione e visione creativa.