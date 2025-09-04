Valeggio sul Mincio, torna la sagra del Torbolin

Torna la sagra del Torbolin a Santa Lucia ai Monti di Valeggio sul Mincio.
Dal 19 al 22 settembre a Santa Lucia ai Monti torna la Sagra del Torbolin, organizzato dal Circolo NOI con il patrocinio del Comune di Valeggio sul Mincio.
La manifestazione offrirà un ricco programma fatto di cucina tipica, spettacoli musicali, sport e rievocazioni storiche, con i posti al coperto che permetteranno di vivere l’evento in ogni condizione.
Il programma.
Si parte venerdì 19 settembre alle 19.30 con l’apertura della cucina e, alle 21 la musica dell’Orchestra Fabio Carrera.
Sabato 20 settembre, alle 16, spazio allo sport con il 2° Memorial Renato Meneghelli, partita che vedrà protagoniste le vecchie glorie dell’Hellas Verona. In serata, alle 21, spettacolo di danza e musica latina con Niño De Fuego.
Domenica 21 settembre i chioschi apriranno già al mattino alle 9.30, mentre alle 17.30 il pomeriggio sarà animato dalla suggestiva rievocazione in costume della pigiatura tradizionale dell’uva, curata dal Gruppo Folcloristico I Campagnoli.
La chiusura è affidata a lunedì 22 settembre: alle 12 la cucina proporrà il tradizionale Sagrin, con piatti della tradizione locale, e in serata ancora apertura degli stand gastronomici fino alle 22.30.
Le specialità gastronomiche
Per tutta la durata della sagra sarà possibile degustare i celebri tortellini di Valeggio, i polli alla brace di Santa Lucia ai Monti e molte altre specialità preparate negli stand.