All’ex Casa Colonica del Saval una giornata dedicata al quartiere

Domenica 7 settembre l’area verde attorno alla ex Casa Colonica del Saval ospiterà un pomeriggio di attività dedicate al quartiere.

Domenica 7 settembre, a partire dalle 17, l’area verde attorno alla ex Casa Colonica del Saval in via Marin Faliero 44, a Verona, ospiterà un pomeriggio di attività dedicate a bambini, famiglie e alla comunità del quartiere, tra laboratori creativi, esperienze educative e cinema all’aperto. Questa iniziativa segna l’avvio del nuovo corso di questo storico edificio che negli ultimi anni è stato interessato da un importante intervento di riqualificazione.

Il primo lotto di lavori, finanziato con fondi europei e già concluso, ha riguardato la messa in sicurezza della struttura, gli interventi sul tetto, le aree esterne e buona parte del piano terra. Il secondo lotto, in partenza e finanziato con fondi comunali, interesserà invece il resto del piano terra, il primo e il secondo piano, oltre alla riqualificazione complessiva dell’area verde, già dotata di attrezzature sportive.

Grazie a questo percorso, che si inserisce nel progetto europeo Steps, Shared Time Enhances People Solidarity, sviluppato nella Terza Circoscrizione, nascerà Casa Saval: da fine dicembre sarà attivo il bar, prima delle altre attività che, con il completamento dei lavori, arricchiranno la struttura con spazi di comunità per ragazzi e anziani, spazi per convegni/incontri, due ambulatori medici/paramedici e una foresteria.

Il programma della giornata.

Il programma offre un pomeriggio ricco di attività coinvolgenti e stimolanti per tutte le età, come ha raccontato Tommaso Menegazzi della Cooperativa Il Solco.

Dalle 17 alle 19 si terrà un laboratorio intergenerazionale di intreccio a cura della Cooperativa Spazio Aperto: un’occasione per mettere in moto mani e creatività, intrecciando fili di lana e relazioni, per dare vita a piccole meraviglie fatte a mano.

Sempre a partire dalle 17, con una seconda sessione alle 18, la Cooperativa Panta Rei propone “R.E.A.L. Food – Laboratorio Anti Spreco”, un momento di sensibilizzazione sul valore del cibo, dedicato all’educazione alimentare e al rispetto per l’ambiente. Infine, dalle 17 alle 18.30, la Cooperativa Santa Maddalena di Canossa presenta “Chimica della Bellezza”, un percorso attraverso cinque mini-laboratori in cui scoprire come chimica e natura si intrecciano nella bellezza quotidiana, rendendola accessibile, concreta e sorprendente. Durante il pomeriggio sarà presente anche un food truck.

La giornata si concluderà con una tappa del ciclo “Cinema nei quartieri”, promosso dall’Assessorato al Decentramento e dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la Terza Circoscrizione e con il contributo di Amia. Alle 20.45 sarà proiettato il film per famiglie “Babe, maialino coraggioso”. Il pubblico è invitato ad arrivare per le 20.15 per assicurarsi i posti e assistere a una breve presentazione che anticiperà la proiezione.

In caso di maltempo, i laboratori pomeridiani saranno rimandati, mentre la proiezione del film si terrà comunque presso l’auditorium circoscrizionale di via Marin Faliero, 77, a poca distanza dalla ex Casa Colonica.