Bionde di Salizzole a tutto gas con il Vespa Raduno sotto le stelle

Vespa raduno sotto le stelle: si accendono i motori a Bionde di Salizzole.

Tutto pronto a Bionde di Salizzole per il quarto Vespa Raduno sotto le stelle, in programma venerdì 5 settembre. L’evento, atteso dagli appassionati della celebre due ruote italiana, propone una serata di motori, amicizia e convivialità all’insegna dello stile unico della Vespa.

La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende aperitivo, gadget, risotto e una consumazione. Le iscrizioni sono già aperte online sul sito ufficiale della manifestazione.

Il programma

Il ritrovo è fissato alle ore 18 al Campo Sportivo di Bionde di Salizzole, dove si svolgeranno le iscrizioni e l’aperitivo di benvenuto. Alle 18.45 ci sarà la tradizionale benedizione delle Vespe, seguita dalla partenza per un giro turistico con scorta motociclistica. Alle 20 è previsto il rientro nell’area festa per la cena.