Ecco i migliori oli del Veneto: tre sono veronesi, lo dice Gambero Rosso.

Gambero Rosso ha stilato la classifica dei migliori oli extravergine del Veneto per il 2024, e Verona gioca un ruolo di primo piano. Tra le regioni del nord-est d’Italia, il Veneto si distingue per la rilevanza economica nella produzione di olio, con oltre 5 mila ettari di oliveti e circa quaranta frantoi attivi. Ma oltre alla produzione, l’olivo ha anche un importante valore ecologico e paesaggistico in Veneto.

I migliori scelti da Gambero Rosso.

Tra gli oli premiati, spiccano il “Dop Valpolicella Bio 2023” di Luigi Ruffo e il “Francesco 2023 La Contarina”, entrambi di Illasi. Poi il l’olio extravergine d’oliva 2023 “Colle d’Oro sul Lago” prodotto a Sona.

Altri oli veneti che si sono distinti sono il “Riva Jacur Monocultivar Frantoio 2023” di Luciano Breda (Treviso), il “Green Selection 2023” del Frantoio di Cornoleda (Padova) e il “Moonlight Monocultivar Rasara 2023” del Frantoio Evo del Borgo (Padova).