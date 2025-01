Migliorare la qualità della vita a Borgo Roma? Ci pensano i residenti

L’obiettivo del progetto “La Fabbrica del Quartiere” è quello di migliorare la qualità della vita di Borgo Roma a Verona.

Migliorare la qualità della vita a Borgo Roma attraverso il coinvolgimento attivo della comunità e interventi urbani mirati: è questo il cuore del progetto “La Fabbrica del Quartiere”. Finanziato da Fondazione Cariverona e attuato tra il 2021 e il 2024 dall’associazione Cocai in collaborazione con il Comune di Verona e altre realtà locali, il progetto ha combinato urbanistica tattica e innovazione sociale.

Tra le iniziative realizzate, figurano interventi pratici come l’adozione di strisce pedonali in punti critici, la riqualificazione di un campo da beach volley e la produzione di un docufilm interamente ideato dai giovani residenti. Questi micro-interventi hanno contribuito a creare un modello di rigenerazione urbana replicabile in altri quartieri, promuovendo partecipazione e consapevolezza civica.

La vicesindaca di Verona, Barbara Bissoli, ha elogiato il progetto come esempio di innovazione urbana, presentandolo durante l’assemblea di avvio della revisione del Piano di Assetto del Territorio. Gli architetti coordinatori, Michele De Mori e Francesco Avesani, hanno sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei giovani tra i 16 e i 35 anni, spesso difficili da ingaggiare, e hanno auspicato una continuità nelle iniziative.

“La Fabbrica del Quartiere” lascia un’eredità importante: un osservatorio sulla comunità e un laboratorio di pratiche che mettono al centro il “benessere quotidiano dei cittadini”, come dimostrato anche dalla riqualificazione dello Spazio Link di via Benedetti, divenuto fulcro di partecipazione collettiva.