Sarà una settimana dai due volti meteo a Verona: temperature oltre la media, sole in montagna e nebbia in pianura.
Come previsto, i prossimi saranno giorni dai due volti meteo per Verona. L’avvio della nuova settimana porta infatti con sé un cambiamento significativo sulla scena meteorologica europea: una massa d’aria subtropicale marittima, in risalita dal basso Atlantico, investe il continente da ovest verso est. Anche Verona risentirà degli effetti di questa avvezione, che raggiungerà il suo apice tra martedì e la prima parte di mercoledì.
In quota lo zero termico si porterà tra i 3200 e i 3500 metri, valori più tipici della fine dell’estate che dell’inizio dell’inverno. Solo verso il fine settimana le temperature inizieranno lentamente a calare, pur mantenendosi comunque 3-4 gradi sopra la media stagionale a 1500 metri.
Al suolo, invece, lo scenario sarà diverso. L’alta pressione subtropicale favorirà condizioni di inversione termica, mantenendo le temperature più vicine ai valori tipici del periodo. Proprio questa configurazione, con aria fredda schiacciata nei bassi strati, aumenterà la probabilità di foschie e nebbie diffuse, soprattutto sulla Bassa veronese, dove potranno persistere anche per buona parte della giornata.
Una settimana dunque dai due volti: mite e stabile in montagna, più grigia e umida in pianura.