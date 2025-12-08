L’università di Verona ottiene oltre 7,2 milioni di euro dal terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza del Ministero.

L’università di Verona ottiene oltre 7,2 milioni di euro dal terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza (FIS 3) del Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel complesso, il Veneto ha conquistato 43,3 milioni di euro con 33 progetti selezionati su oltre 5mila proposte nazionali. Per l’ateneo veronese i finanziamenti sono così distribuiti:

Life Sciences : 1.281.032 euro

: 1.281.032 euro Physical Sciences and Engineering : 3.341.343,98 euro

: 3.341.343,98 euro Social Sciences and Humanities: 2.672.863,40 euro

Un risultato che posiziona Verona al secondo posto regionale dopo Padova e davanti a realtà come lo Iov e Ca’ Foscari. I fondi sosterranno progetti di ricercatori a tutti gli stadi di carriera: dagli Starting grant per i giovani talenti ai Consolidator e Advanced grant per studiosi consolidati.

“La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo”, ha commentato la ministra Anna Maria Bernini, annunciando con la prossima Legge di Bilancio continuità e stabilità ai finanziamenti attraverso il nuovo Fondo unico per la ricerca. Per l’Università di Verona si tratta di un riconoscimento importante che rafforza il ruolo dell’ateneo come polo di innovazione e attrattività per talenti nazionali e internazionali.